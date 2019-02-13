США ввели визовые ограничения для членов Верховного суда Венесуэлы

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты ввели визовые ограничения в отношении членов Верховного суда Венесуэлы, который Вашингтон считает нелегитимным, заявил в ходе слушаний в комитете палаты представителей США по иностранным делам спецпредставитель госдепа Эллиот Абрамс.

"Сегодня мы ввели визовые ограничения, а также отозвали визы членов нелегитимного Верховного суда", - сказал он на слушаниях.

Спецпредставитель отметил, что в то же время США намерены продолжать поддерживать временного президента Венесуэлы Хуана Гуайдо.

"Мы также надеемся и выражаем уверенность в том, что народ Венесуэлы преуспеет на пути к свободе", - добавил он.

Ранее власти США объявили о решении немедленно ввести санкции против венесуэльской нефтегазовой компании PDVSA.

Решение о санкциях в отношении PDVSA министр финансов США Стивен Мнучин объяснил стремлением "предотвратить дальнейшее присваивание Мадуро венесуэльских активов и защитить их для населения страны".

Санкции США в отношении венесуэльской нефтяной компании PDVSA и ее активов нацелены на то, чтобы лишить правительство президента Николаса Мадуро доходов от нефтяного экспорта, при этом санкции будут сняты в случае демократической смены руководства страны.

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо ранее объявил себя временным президентом. США, а также ряд европейских и латиноамериканских стран признали его законным лидером Венесуэлы. Венесуэльский президент Мадуро считает действия оппозиции незаконными.