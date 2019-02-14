В Финляндии суд отклонил иск Бориса Ротенберга к трем банкам

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Хельсинкский уездный суд отклонил иск российского бизнесмена Бориса Ротенберга против трех банков, отказавшихся оформлять платежи миллиардера.

Банки Nordea, Danske Bank и Osuuspankki отказались делать это, ссылаясь на закон об отмывании средств, а также из-за риска попасть в санкционный список США, сообщил в четверг портал Yle.

В своем иске, поданном осенью прошлого года, Ротенберг, который является также гражданином Финляндии, требовал, чтобы суд заставил банки под угрозой штрафа оформить его платежи.

США после украинского кризиса наложили санкции на ряд россиян, включая Ротенберга. И хотя его нет в списке европейских санкций, европейские банки обязаны соблюдать американские санкции, если хотят продолжать сотрудничество с американскими банками.

В своем ответе, переданном суду, банк Nordea заявил, что имелся также риск отмывания денег в случае, если бы банк оформил оплату счетов, которые совершались путем перевода денег с банковского счета Ротенберга в Handelsbanken.

Суд, в свою очередь, посчитал, что ведение дел с лицами, против которых введены санкции, могут вызвать серьезные экономические последствия.