Сенат США утвердил Уильяма Барра в качестве главы Минюста

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Члены сената США в четверг утвердили Уильяма Барра в качестве министра юстиции страны.

В ходе голосования, на котором Барру требовалась поддержка простого большинства, более 50 сенаторов из 100 заявили, что поддерживают его.

Представитель Белого дома Сара Сандерс в твиттере уже приветствовала это решение сената. "Это большая победа для правосудия и верховенства закона в Америке: сенат только что утвердил на посту генпрокурора Уильяма Барра, кандидатуру которого предложил Дональд Трамп", - написала она.

В США министр юстиции также является генпрокурором. Барру предстоит курировать ряд важных расследований, в частности - работу спецпрокурора Роберта Мюллера, выясняющего, существовал ли сговор между РФ и предвыборным штабом Трампа в ходе предвыборной кампании в США 2016 года.

Предыдущий генпрокурор Джефф Сешнс в начале ноября 2018 года подал на имя президента США Трампа прошение об отставке. На сегодняшний день глава канцелярии ведомства Мэтью Уитакер временно исполняет обязанности генпрокурора.

В начале декабря 2018 года Трамп предложил на пост генпрокурора США кандидатуру Барра, который занимал пост генпрокурора при Джордже Буше-старшем.

Барр занимал должность генерального прокурора с 1991 по 1993 год. В настоящее время он является юрисконсультом известной международной юридической фирмы Kirkland & Ellis LLP.