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Трамп заявил о предотвращении им военной операции в Идлибе, угрожавшей 3 млн сирийцев

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в пятницу рассказал, что в свое время отговорил Россию, Иран и Сирию от масштабной военной операции, в результате которой на сирийской территории могли погибнуть три миллиона человек.

"Обратим внимание на провинцию Идлиб в Сирии - там я предотвратил убийство, возможно, трех миллионов человек. И никто об этом не говорит", - заявил Трамп, выступая перед журналистами возле Белого дома.

По словам президента США, Россия, Иран и Сирия намеревались провести операцию, и "возможно, уничтожить три миллиона человек (мирных жителей - ИФ), ради того, чтобы добраться до 45 тысяч террористов".

Трамп пояснил, что узнал о готовящейся операции от женщины, у которой в том районе живут родители и брат, а затем прочел в газете, что Россия, Иран и Сирия "действительно планируют масштабные разрушения (в ходе наступательной операции - ИФ)".

"И я опубликовал заявление, в котором говорилось, что лучше бы вы этого не делали", - сказал Трамп.

"И надо признать, что России, Иран и Сирия не начали атаки. Ну или по крайней мере они делают это, но с хирургической точностью", - сказал президент США.

Похожее заявление президент США делал в конце сентября 2018 года.

Теги: США, Сирия, Дональд Трамп
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