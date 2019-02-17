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"Желтые жилеты" в Лионе напали на машину полицейских

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Участники движения "желтых жилетов" напали на проезжавшую через пробку во французском Лионе полицейскую машину, сообщает телеканал BFMTV.

Большая группа участников протестного движения "желтых жилетов" в Лионе напала на полицейский автомобиль, стоявший в пробке на автостраде. Видеозапись, снятую из салона машины, выложил в твиттер профсоюз французской полиции CFDT Alternative Police.

"Кто провоцирует? Кто начинает насилие? Позор вам!" - гласит подпись к видео, на котором видно, как большая группа молодых людей забрасывает камнями полицейский автомобиль, а затем участники беспорядка начинают приближаться и бить стекла палками.

Теги: Франция, Лион, Желтые жилеты
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