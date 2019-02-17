ОАЭ попросили Россию модернизировать комплексы "Панцирь"

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Объединенные Арабские Эмираты направили российской стороне запрос на дальнейшую модернизацию поставленных в эту страну зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1", сообщил генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

""Панцирь" успешно эксплуатируется ОАЭ. И мы на сегодняшний день получили запрос на дальнейшую программу модернизации "Панциря", - сказал он журналистам на оружейной выставке, которая открылась в воскресенье в Абу-Даби.

При этом Михеев отметил, что "опыт работы в Сирии показал эффективность работы разных систем, в том числе "Панциря" и комплекса "Корнет".

Отвечая на вопрос о перспективах контракта с ОАЭ по истребителям Су-35, гендиректор компании сказал: "По авиации три межправсоглашения были подписаны в феврале 2017 года, пока они в стадии проведения консультаций".

Выставке вооружений IDEX-2019 в столице ОАЭ в Абу-Даби пройдет 17-21 февраля.