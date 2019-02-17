В Малайзии вернули паспорта жонглировавшим ребенком россиянам

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Семейной паре российских туристов, которые жонглировали в Малайзии своей шестимесячной дочкой, вернули паспорта.

"История в Малайзии с динамической гимнастикой закончилась хорошо. С нами поговорили - узнали о гимнастике, согласились с ее пользой. Мнения разделились, хоть тесты показывают высокие результаты в физическом развитии дочки. Паспорта нам вернули", - сообщил отец семейства в социальной сети "Вконтакте".

Он добавил, что "люди из департамента социальной защиты, полиции и доктора ознакомились с философией фрукторианства, босохождения и способах воспитания ребенка и согласились с ситуацией со здоровьем населения".

Ранее в феврале полиция арестовала российских туристов, жонглировавших своим ребенком во время уличного шоу в Куала-Лумпуре. В руки к полиции Малайзии попало 1,5-минутное видео, на котором молодой отец взял 6-месячного малыша за ноги и стал размахивать им над головой.