В мире

"Желтые жилеты" отметят в Париже третий месяц протестов особыми акциями

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Проводящие свои манифестации по субботам, французские "желтые жилеты" вышли провести в Париже "желтое воскресенье", чтобы таким образом отметить три месяца действий в стране протестного движения, требования которого от снижения цен на горючее распространились на смену режима.

СМИ сообщают о призывах организаторов провести в течение дня вплоть до вечера несколько акций в разных местах столицы, в частности, у Триумфальной арки и на площади Республики.

Первая колонна взяла курс от Елисейских полей на Марсово поле. Участники манифестации заявляют о своих мирных намерениях.

В субботу 16 февраля "желтые жилеты" провели свою очередную, 14-ю, акцию протеста, в которой в целом по стране приняли участие 41,5 тыс. человек, в том числе в Париже - 5 тыс.

Власти и СМИ констатировали снижение мобилизации "желтых жилетов" на общенациональном уровне. Вместе с тем и организаторы движения, всегда оспаривавшие официальную статистику, также признали снижение числа участников манифестаций по сравнению с субботой 9 февраля примерно на 10 тыс. в целом по стране.

При этом недавний социологический опрос исследовательского центра Elabe, проведенный по заказу телеканала BFMTV, показал, что впервые большинство французов - около 56% - желают прекращения деятельности этого движения.

Многих от него оттолкнули сопровождающие протестные акции беспорядки с причинением материального ущерба и грубыми оскорблениями людей.

Теги: Франция, Париж
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