В Донецке заявили об обстреле города украинскими военными

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Донецк, сообщил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации за режимом прекращения огня.

"Сегодня в 16:00 ВСУ открыли огонь по поселку шахты Трудовская на западе Донецка. В результате обстрела повреждения получили три жилых дома, зафиксировано попадание в кровлю", - сказал он.

На данный момент со стороны севера Донецка слышны звуки работы тяжёлых орудий, передает корреспондент "Интерфакса".

Между тем в Киеве заявляют об обстрелах позиций украинских военных в Донбассе.

"В течение текущих суток, в период с 00.00 до 18.00, противник обстрелял позиции наших войск шесть раз. При этом зарегистрировано пять случаев применения вооружения, запрещенного Минскими договоренностями... В результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение", - говорится сообщении на странице проводимой Киевом в Донбассе силовой операции в фейсбуке.