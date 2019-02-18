Кабмин Грузии предложил не брать на госслужбу мужчин, не служивших в армии

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Правительство Грузии подготовило проект закона о запрете принимать на государственную службу мужчин, не прошедших обязательную срочную военную службу.

В обнародованной сопроводительной записке к законопроекту говорится, что данная инициатива направлена на "совершенствование военного призыва и военной мобилизации".

Со своей стороны экс-министр обороны Грузии Дмитрий Шашкин заявил журналистам, что принятие такого закона не повысит боеспособность грузинской армии.

"Это очень плохая идея, так как в Грузии в этой связи возрастет безработица. Если парламент утвердит законопроект, эти изменения никак не повысят боеспособность армии, но большой урон будет нанесен государственным институтам", - сказал Шашкин.

Правительство Грузии в 2013 году заявило о создании малочисленной профессиональной армии, но недавно из-за неспособности выполнить поставленную цель отказалось от этой военной доктрины и вновь ввело обязательную срочную военную службу и систему резерва, отметил бывший министр.