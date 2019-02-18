Американский военный самолет провел разведку у Крыма

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Стратегический разведывательный самолет RC-135V в понедельник провел многочасовой полет вблизи российских черноморских морских границ в районе Крыма, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, самолет радиоэлектронной разведки с бортовым номером 64-14846 и позывным MITE21, вылетевший с авиабазы Суда-бэй на греческом острове Крит, в течение около трех часов курсировал вдоль побережья Крыма по линии от его западной оконечности до Керченского пролива.

Как сообщалось, в минувшую пятницу, стратегический разведывательный самолет RC-135U и дальний беспилотник RQ-4B Global Hawk ВВС США одновременно проводили многочасовые полеты вблизи Крыма и Кубани.

Самолеты RC-135, в частности, предназначены для определения с дальнего расстояния режимов работы сил и средств ПВО противника, вскрытия координат развернутых зенитных ракетных комплексов и РЛС, а также перехвата информации с линий связи штабов и оценки возможностей группировки войск.