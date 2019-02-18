Россиянин арестован на Гаити по подозрению в участии в ОПГ

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Следователи на Гаити допрашивают группу иностранцев, среди которых оказался гражданин РФ, арестованных по обвинению в участии в преступной группировке и в незаконном хранении оружия, сообщают в понедельник парижские СМИ.

Помимо россиянина, под арестом находятся пять граждан США и серб. Кроме того, арестован и один гражданин Гаити. В ходе обысков у них обнаружено, в частности, автоматическое оружие.

Имя и фамилию арестованного 17 февраля россиянина СМИ не приводят.