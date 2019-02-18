Радикалы зажгли фаеры у здания МВД Украины и спроецировали надпись "Бандера, вставай"

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU -Активисты и сторонники националистической организации "С14", "Правого сектора" (запрещена в РФ) и других радикальных движений проводят в понедельник акцию протеста под зданием министерства внутренних дел Украины в Киеве.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", во время шествия от Дома офицеров до здания МВД количество участников акции "за привлечение к ответственности правоохранителей, нарушающих свободу мирных собраний", увеличилось до 300 человек.

На подходах к МВД протестующие подожгли фаеры, а, придя на место, направили на фасад здания МВД из проектора надпись "Бандера, вставай". Один из участников митинга запустил сигнальную ракету.

Возле здания министерства сотрудники правоохранительных органов выстроили несколько кордонов, через которые постепенно пропустили участников акции непосредственно к центральному входу.

На митинге присутствуют, в частности, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука, депутаты из фракций "Батькивщина" и Радикальной партии.

Как сообщалось, 9 февраля 2019 года на Контрактовой площади в Киеве перед встречей одного из кандидатов в президенты с избирателями полиция задержала группу скрывающих свои лица молодых людей с символикой националистических организаций. При осмотре у них были изъяты газовые баллончики, травматические пистолеты, ножи. Они были доставлены в Подольское управление полиции Киева и спустя некоторое время отпущены.

Позже в этот день эти же молодые люди вместе с товарищами вновь пришли в Подольское управление полиции с требованиями вернуть изъятые у них вещи. Спустя некоторое время они попытались проникнуть в здание, устроив потасовку с полицейскими. Правоохранители применили слезоточивый газ и дубинки. Во время потасовки один из сотрудников крикнул: "Бандера, ложись!". Видеозапись попала в сеть.

На следующий день начальник главка полиции Киева Андрей Крищенко сообщил, что все граждане, задержанные во время инцидента в здании Подольского управления полиции, были отпущены, а по факту произошедших событий зарегистрированы 3 уголовных производства. В том числе Госбюро расследований открыло уголовное производство части 2 статьи 365 Уголовного кодекса Украины (превышение власти или служебных полномочий).

12 февраля Печерский районный суд Киева арестовал на 2 месяца с альтернативой залога 115 тыс. грн полицейского Василия Мельника, который подозревается в избиении лежащего активиста националистической организации "С14" во время столкновений возле здания Подольского управления полиции.

14 февраля глава Национальной полиции Украины Сергей Князев сообщил, что подозрение в сопротивлении сотрудникам правоохранительных органов (части 2 статьи 342 УК) объявлено четырем лицам за попытку прорваться в управление полиции Подольского района Киева. При этом он подчеркнул, что Нацполиция "является аполитичной и всегда остается на принципах законности и верховенства права".