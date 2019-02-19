ЕС будет помогать Сирии только после начала "подлинного политического перехода"

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Министры иностранных дел стран Европейского союза вновь заявили, что ЕС "будет готов оказать помощь в восстановлении Сирии только в случае уверенности в том, что в стране происходит всеобъемлющий, подлинный процесс политического перехода, включающий разные политические силы".

Это условие подтвердил в понедельник в своем коммюнике Совет ЕС по иностранным делам.

Предстоящая 12-14 марта третья брюссельская конференция по Сирии, отметил он, будет иметь "ключевое значение для дальнейшей мобилизации усилий международного сообщества по оказанию гуманитарной помощи, стабилизации жизни сирийского народа и принимающих (сирийских беженцев) сообществ".