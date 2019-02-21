В Каталонии активисты заблокировали дороги из-за суда над лидерами сепаратистов

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - В Каталонии заблокированы междугородние шоссе, городские автотрассы, а также железнодорожные пути в ходе акции протеста против суда над 12 лидерами сепаратистов в Мадриде, передает агентство Associated Press.

Всеобщую забастовку организовали несколько некрупных профсоюзов рабочих, выступающих за независимость Каталонии от Испании, и студенты.

"На бумаге они требуют улучшения соцполитики, 35-часовую рабочую неделю и повышение минимальной заработной платы, но демонстранты (на забастовке - ИФ) несли с собой флаги в поддержку сепаратизма и выкрикивали лозунги, призывающие к освобождению 12 сепаратистов, которых сейчас судят в Верховном суде в Мадриде", - говорится в сообщении агентства.

Некоторые протестующие сформировали живые цепи, чтобы заблокировать движение на нескольких шоссе по всей Каталонии. На некоторые шоссе демонстранты бросили горящие шины.

По данным представителей местных транспортных департаментов, движение было нарушено в Барселоне и по десятку шоссе в Каталонии, также наблюдаются перебои в движении железнодорожного транспорта.

Одного из демонстрантов задержали в центре Барселоны за то, что он ударил полицейского. Многие из протестующих вышли на акцию, закрыв лица. Они бросали в выстроившихся в линию полицейских различные предметы.

Самые крупные профсоюзы Каталонии не поддержали эту забастовку.

Судебное разбирательство в Мадриде началось на прошлой неделе и, как ожидается, займет минимум три месяца.

Голосование о независимости Каталонии от Испании было проведено в 2017 году. Мадрид считает его нелегитимным. Лидеров движения за независимость обвиняют в подготовке и проведении референдума об отделении от Испании и одностороннем провозглашении независимости в 2017 году.