Украина в 2018 году большую часть ядерного топлива вновь закупила в России

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Украина в 2018 году приобрела ядерное топливо (ЯТ) на общую сумму $523 млн 151,4 тыс.

По данным Государственной службы статистики (Госстат), за прошлый год для украинских атомных электростанций (АЭС) было закуплено топливо российского производства на $374 млн 621,2 тыс., шведского производства - на $148 млн 530,2 тыс.

Таким образом, доля закупок Украиной ядерного топлива в 2018 году у "ТВЭЛ" (РФ) в денежном эквиваленте составила 71,6%, у Westinghouse (Швеция) - 28,4%.

Украина в 2017 году закупила ЯТ на $533,422 млн (у РФ - на $368,964 млн, Швеции - на $164,458 млн), в 2016 году - на $548,81 млн (у РФ - на $386,782 млн, Швеции - на $162,028 млн), в 2015 году - на $643,57 млн (у РФ - на $610,883 млн, Швеции - на $32,688 млн).

Оператором всех четырех действующих АЭС Украины является госпредприятие "НАЭК "Энергоатом", которое приобретает ядерное топливо по контрактам с компаниями "ТВЭЛ" и Westinghouse Electric Sweden.

"Энергоатом" эксплуатирует 15 энергоблоков, оснащенных водо-водяными энергетическими реакторами общей установленной электрической мощностью 13,835 ГВт.