США и Бельгия продолжат сотрудничество в области противостояния России и Китаю

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - О продолжении сотрудничества в области противостояния России и Китаю договорились на встрече в Вашингтоне исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан и заместитель премьер-министра, министр иностранных дел и обороны Бельгии Дидье Рейдерс, сообщила пресс-служба Пентагона.

"Они согласись продолжить сотрудничество по противостоянию вызовам в области безопасности, которые включают в себя действия России на восточном фланге НАТО и угрозы, которые предоставляет проникновение Китая в европейские технологические базы", - говорится в поступившем в "Интерфакс" сообщении пресс-службы Пентагона.

Шанахан также поблагодарил бельгийского коллегу за вклад в миссию НАТО в Ираке и приверженность миссии НАТО по ядерному сдерживанию, отмечается в сообщении.