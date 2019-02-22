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Источник сообщил о начале поставок Индии С-400 в октябре 2020 года

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Индия начнет получать российские системы противовоздушной обороны (ПВО) С-400 "Триумф" в октябре 2020 года, сообщил "Интерфаксу" источник в сфере военно-технического сотрудничества.

"Первая поставка по контракту с Индией на С-400 запланирована на октябрь 2020 года", - сказал собеседник агентства.

Контракт был подписан в начале октября 2018 года "на полях" российско-индийских переговоров на высшем уровне.

Индия получит пять полковых комплектов С-400, сумма сделки превышает $5 млрд.

14 февраля вице-премьер Юрий Борисов сообщил, что РФ начала получать аванс от Индии на поставку систем С-400.

"Я знаю, что платежи осуществляются. Были проблемы, но сейчас осуществляются в соответствии с графиком контракта", - сказал Борисов "Интерфаксу", отвечая на вопрос, получила ли Россия аванс от Индии.

Система ПВО С-400 "Триумф" (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей") предназначена для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия.

Система способна на дальности до 400 км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км - баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.

Ранее сообщалось, что Россия начала поставки С-400 по контракту в Китай.

Официально сообщалось о контракте на поставку четырех дивизионов С-400 Турции, а также о работе по подготовке контракта на поставку этих систем ПВО Саудовской Аравии.

Теги: Индия, С-400

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