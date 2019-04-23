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Дебаты в "Олимпийском" сыграли на руку Зеленскому

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Дебаты на стадионе "Олимпийский" значительно усилили позиции кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского: после них почти треть украинцев стала относиться к нему лучше, а еще столько же изменило мнение о его оппоненте - Петре Порошенко - в худшую сторону; об этом свидетельствует данные опроса Киевского международного института социологии (КМИС), представленные во вторник.

За дебатами 20 апреля следило 80% опрошенных. Половина из них сочла, что победителем вышел Зеленский, 14% отдали победу Порошенко. Еще 33% сказали, что дебаты закончились вничью.

На вопрос о том, изменилось ли после дебатов отношение к кандидатам, 12% опрошенных сказали, что их отношение к Зеленскому ухудшилось, 27% - улучшилось. 30% ответили, что после дебатов их отношение к Порошенко ухудшилось, 7% - улучшилось.

Во втором туре президентских выборов на Украине 21 апреля победил Зеленский, набравший свыше 73% голосов, у его оппонента Порошенко - около 24%.

Дебаты Порошенко и Зеленского

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Кандидат в президенты Украины Петр Порошенко и его оппонент Владимир ЗеленскийВладимир Зеленский приветствует зрителейСторонники Владимира ЗеленскогоКандидаты в президенты по призыву Зеленского встают на колени в знак уважения к родственникам погибших на ДонбассеМестные жители на стадионе "Олимпийский"Кандидаты на сценеДействующий президент Украины приветствует своих сторонниковВо время предвыборных дебатов кандидатов в президенты УкраиныНациональная гвардия Украины обеспечивает охрану порядка и безопасности на стадионеЗрители дебатов на стадионе "Олимпийский"Шоумен Владимир Зеленский
Кандидат в президенты Украины Петр Порошенко и его оппонент Владимир Зеленский
Владимир Зеленский Петр Порошенко Украина

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