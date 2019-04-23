Молдавские депутаты решили отказаться от зарплаты за март

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Депутаты от Демократической партии Молдавии решили пожертвовать на благотворительность свою зарплату за март. Об этом сообщил на своей странице в фейсбуке действующий премьер-министр Павел Филип, который стал председателем фракции ДПМ в новом парламенте.

По его словам, каждый из депутатов ДПМ сам выберет социальную проблему, на которую он пожертвует свой заработок. Решение депутатов отказаться от зарплаты Филип объяснил тем, что "законодательный орган страны в марте был практически нефункциональным". "Мы считаем, что эти деньги не принадлежат ни одному из депутатов, независимо от того, к какой парламентской партии он относится. Мы по-прежнему надеемся на скорейшее деблокирование политической обстановки для того, чтобы начать работать на благо тех, кто нас делегировал в парламент", - отметил Филип.

Ранее лидер партии "Платформа DA" Андрей Нэстасе сообщил, что депутаты получили заработную плату за март - всего по три тысячи леев (около 150 евро). Это связано с тем, что Конституционный суд утвердил мандаты депутатов 9 марта, а первое заседание парламента состоялось только 21 марта. Соответственно, депутаты нового парламента получили зарплату только за последние десять дней марта. Депутаты, которые работали и в предыдущем парламенте, получили полную зарплату - по 10-15 тыс. леев (около 500-800 евро). При этом их полномочия в качестве народных избранников истекли еще 30 ноября 2018 года, а последнее заседание парламента состоялось 14 декабря прошлого года.

Новый парламент Молдавии был избран 24 февраля. Первое заседание состоялось 21 марта, однако, оно продлилось около часа, после чего был объявлен перерыв на неопределенный срок, так как ни у одной партии нет парламентского большинства и они не могут избрать спикера и руководящие органы парламента. Переговоры между тремя основными партиями, которые имеют примерно по одной трети мандатов из 101, практически, не начались еще из-за разногласий между ними.

Если парламент не сможет начать работу и принимать законы в течение трех месяцев с момента первого заседания, он подлежит роспуску, а президент назначит досрочные выборы. Этот срок истекает 21 июня. В то же время, конституция предусматривает, что президент выдвигает кандидатуру на пост премьер-министра после консультаций с парламентскими фракциями. Согласно конституции, парламент также может быть распущен в случае, если он не выразил вотум доверия правительству в 45-дневный срок с момента внесения предложения, и после отклонения предложения не менее двух раз.

Между тем, президент Молдавии Игорь Додон попросил Конституционный суд (КСМ) разъяснить процедуру выдвижения кандидата на пост премьер-министра. От имени президента запрос в КС подал во вторник его советник по юридическим вопросам, пресс-секретарь президента Максим Лебединский. Юрист сообщил, что глава государства просит КС разъяснить, обязан ли он выдвигать кандидатуру на пост премьер-министра в случае, если нет парламентского большинства, способного утвердить правительство.

По его словам, от решения КС зависят дальнейшие действия президента. "Если КС скажет, что президент обязан выдвигать кандидатуру премьер-министра, независимо от способности парламента утвердить правительство, то президент начнет проводить консультации с фракциями - с последующим выдвижением кандидата на пост премьер-министра. Если решение КС будет иным, то и президент не станет выдвигать кандидатуру", - отметил юрист.