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В городе Версаль загорелись гаражи

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Пожар произошел в автомобильном гараже во французском городе Версаль, сообщает во вторник французское телевидение.

В ликвидации пожара задействовано около 80 пожарных, работают десятки пожарных автомобилей. Жители расположенных близ гаража зданий эвакуированы.

Отмечается, что в результате пожара никто не пострадал.

Во Франции существует как город Версаль, так и расположенный в нем одноименный дворцово-парковый ансамбль. Все исторические здания в ансамбле расположены в парке - достаточно далеко от современных городских построек.

Ранее, 15 апреля во Франции сгорел собор Парижской Богоматери, в результате пожара обрушились шпиль здания и крыша.

Франция Версаль

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