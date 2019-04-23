В городе Версаль загорелись гаражи
Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Пожар произошел в автомобильном гараже во французском городе Версаль, сообщает во вторник французское телевидение.
В ликвидации пожара задействовано около 80 пожарных, работают десятки пожарных автомобилей. Жители расположенных близ гаража зданий эвакуированы.
Отмечается, что в результате пожара никто не пострадал.
# feu# versailles pic.twitter.com/OQg5kawINe— Augustin Lobster (@LobsterAugustin) 23 апреля 2019 г.
Suite 3 #Incendie #Versailles pic.twitter.com/pVRx4nrVXC— Joss Beaumont 🇫🇷🇮🇹 (@jodorlando) 23 апреля 2019 г.
Во Франции существует как город Версаль, так и расположенный в нем одноименный дворцово-парковый ансамбль. Все исторические здания в ансамбле расположены в парке - достаточно далеко от современных городских построек.
Ранее, 15 апреля во Франции сгорел собор Парижской Богоматери, в результате пожара обрушились шпиль здания и крыша.