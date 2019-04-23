Джо Байден в четверг объявит об участии в президентской гонке

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Бывший вице-президент США Джо Байден на этой неделе объявит о решении принять участие в борьбе за выдвижение кандидатом в президенты страны от Демократической партии, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на источник.

Ожидается, что 76-летний демократ Байден официально запустит свою предвыборную кампанию в четверг. По данным источника, уже на 29 апреля у него запланирована встреча с избирателями в Питтсбурге.

В свою очередь газета The Hill указывает, что свою предвыборную кампанию бывший вице-президент намерен строить на утверждении о том, что он сможет объединить нацию и победить нынешнего американского лидера Дональда Трампа.

Для 76-летнего Байдена это будет уже третья попытка добиться избрания президентом США. В первый раз демократ стал кандидатом на президентских выборах еще в 1988 году, но он отозвал свою кандидатуру спустя три месяца после начала кампании. В 2008 году он вновь стал бороться за свое выдвижение кандидатом в президенты от Демократической партии, но затем снял свою кандидатуру с праймериз.

С 2009 по 2017 год он занимал пост вице-президента США во время президентства Барака Обамы.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что считает своими основными соперниками в борьбе за президентский пост в 2020 году сенатора Берни Сандерса и бывшего вице-президента Байдена. Опросы показывают, что этот прогноз выглядит правдоподобно.

Следующие президентские выборы в США пройдут в 2020 году.