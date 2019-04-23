Поиск

Граждане Египта на референдуме поддержали продление президентского срока

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Граждане Египта на референдуме одобрили поправки к конституции страны, которые увеличивают президентский срок, сообщает во вторник египетская газета "Аль-Ахрам" со ссылкой на избирательную комиссию страны.

По ее информации, 88,83% избирателей поддержали поправки.

В понедельник в Египте завершился трехдневный референдум, посвященный поправкам в конституцию страны, которые дают потенциальную возможность президенту Абдель Фаттаху ас-Сиси оставаться на этом посту до 2030 года.

Поправки, в частности, позволяют ас-Сиси продлить с четырех до шести лет свой текущий президентский срок, который, согласно прежней редакции конституции, завершается в 2022 году. Также благодаря поправкам он сможет участвовать в выборах и после окончания этого срока. Таким образом, при благоприятном для него развитии событий, ас-Сиси сможет сохранять за собой должность президента вплоть до 2030 года.

В миреПарламент Египта принял поправки в конституцию, позволяющие ас-Сиси остаться у властиЧитать подробнее

Ас-Сиси стал президентом Египта в 2014 году и в 2018 году был переизбран, набрав 97% голосов.

Другие поправки

Кроме того, поправки предусматривают создание еще одной палаты парламента - сената. По данным СМИ, сенат будет состоять примерно из 180 человек. В палате представителей, ныне единственной действующей палате египетского парламента, поправки предусматривают квоту для депутатов-женщин - минимум 25%.

Поправки также предоставляют египетскому президенту больший контроль над судебной системой страны. Так, президент получит возможность самостоятельно назначать судей, в том числе главу Высшего конституционного суда Египта.

Кроме того, поправки усиливают влияние военных на политическую жизнь Египта. Так, одной из обязанностей военных объявляется защита "конституции и демократии, а также фундаментального строя страны".

Международные правозащитные организации раскритиковали поправки в египетскую конституцию. Так, Human Rights Watch призвала власти страны отозвать поправки, отметив, что они укрепляют авторитарную власть в Египте.

Египет Абдель Фаттах ас-Сиси

Новости

Ким Чен Ын отправился на поезде в Россию

Ким Чен Ын отправился на поезде в Россию

Бразильский суд сократил тюремное наказание экс-президенту да Силве

WSJ сообщила об использовании американских спутников в КНР

WSJ сообщила об использовании американских спутников в КНР

Мэй призвала Зеленского вместе работать над сдерживанием России

Мэй призвала Зеленского вместе работать над сдерживанием России

Порошенко собрался участвовать в выборах в парламент Украины

Что произошло за день: вторник, 23 апреля

"Рашагейт"

Зять Трампа счел расследование Мюллера более опасным для США, чем действия РФ

Зять Трампа счел расследование Мюллера более опасным для США, чем действия РФ
Пожар в соборе Парижской Богоматери

Нотр-Дам пришлось накрыть брезентом от дождя

Зеленский победил на выборах с 73,22% голосов избирателей

Зеленский победил на выборах с 73,22% голосов избирателей

Экс-премьера Франции Фийона будут судить за растрату

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');