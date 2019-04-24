Власти Франции предложили способы ускорить восстановление Нотр-Дама

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Французское правительство представило законопроект, направленный на ускорение процесса реставрации собора Парижской Богоматери, сообщает в среду BFM TV.

Документ, в случае его утверждения парламентом, даст возможность правительству отдавать экстренные распоряжения, минуя при этом длительные бюрократические процедуры, предусмотренные законодательством страны для случаев реставрации исторических зданий.

Кроме того, законопроект предполагает налоговые льготы для тех, кто пожертвовал на восстановление Нотр-Дама. Он также нацелен на то, чтобы сделать "прозрачной" систему распределения средств, выделенных на реставрацию собора.

Законопроект будет передан на рассмотрение парламента в ближайшие недели.

Между тем ряд архитекторов и экспертов в области исторического наследия критикуют эту инициативу. Они считают, что ускоренный процесс восстановления может сказаться на качестве реставрационных работ.

Сильный пожар произошел в Соборе Парижской Богоматери 15 апреля. Пожар начался на строительных лесах, возведенных над крышей собора в связи с реставрацией. Собору нанесён значительный ущерб: обрушились шпиль здания и крыша.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Нотр-Дам необходимо восстановить за пять лет.