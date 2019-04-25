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Рада приняла закон об обязательном использовании украинского языка

Норма не распространяется на сферу частного общения и религиозные обряды

Рада приняла закон об обязательном использовании украинского языка
Фото: ТАСС, Петр Сивков

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Верховная рада Украины приняла в целом проект закона об украинском языке, который предусматривает обязательное использование государственного языка в органах власти и других публичных сферах общественной жизни.

Как передает корреспондент "Интерфакса", соответствующий законопроект (№5670-д) об обеспечении функционирования украинского языка как государственного в четверг во втором чтении и в целом поддержали 278 народных депутатов.

В законе сказано, что его действие не распространяется на сферу частного общения и осуществление религиозных обрядов.

Народные депутаты рассматривали поправки ко второму чтению проекта закона с 28 февраля. Всего внесено и рассмотрено более 2 тыс. правок.

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