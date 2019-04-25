Верховный суд Украины отказался отменить постановление Рады о томосе

Томос об автокефалии Православной церкви Украины в Софийском соборе Киева на рождественской литургии Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Верховный суд Украины закрыл производство по иску религиозных организаций, требовавших отменить постановление Верховной Рады "О поддержке обращения президента Украины к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении томоса об автокефалии Православной церкви на Украине".

"25 апреля 2019 года Верховный суд рассмотрел дело и пришел к выводу, что оно не имеет признаков дела административной юрисдикции", - говорится в сообщении суда в четверг.

На данный момент объявлена только резолютивная часть соответствующего определения. Полный текст ожидается на протяжении пяти дней.

Путь к томосу

17 апреля 2018 года президент Украины Петр Порошенко сообщил о своем намерении обратиться к архиепископу Константинополя, Вселенскому патриарху Варфоломею с призывом издать томос об автокефалии (независимости) православной церкви на Украине.

19 апреля Верховная Рада поддержала обращение президента, издав постановление, которое и оспаривалось в Верховном суде.

15 декабря в Киеве прошел Объединительный собор, на котором была создана Православная церковь Украины, ее возглавил митрополит Киевский и всея Украины Епифаний (Думенко). 3 февраля состоялась его интронизация.

5 января 2019 года Вселенский патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии ПЦУ, 6 января он вручил документ митрополиту Епифанию.

Киевская митрополия Украинской православной церкви (Православной церкви Украины) зарегистрирована 30 января 2019 года.