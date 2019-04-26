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Трамп назвал расследование Мюллера "попыткой свержения правительства"

Он сравнил расследование с Уотергейтским скандалом

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп назвал расследование специального прокурора Роберта Мюллера о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы 2016 года попыткой госпереворота.

"Это был переворот. Это была попытка свержения правительства США", - заявил Дональд Трамп в интервью Fox News. Он сравнил данное расследование с Уотергейтским скандалом, приведшим к отставке бывшего президента США Ричарда Никсона.

"Это была не кража информации из офиса в комплексе "Уотергейт", это была попытка переворота", - заявил он.

Дональд Трамп также добавил, что расследование российского вмешательства - это то, что могло бы произойти в "стране третьего мира".

На прошлой неделе был обнародован доклад Мюллера о так называемом "российском расследовании". Он работал над ним более двух лет и пришел к выводу, что сговора между штабом Трампа и РФ не было.

США Россия Дональд Трамп

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