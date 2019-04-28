Председатель КНР поддержал Лукашенко на предстоящих президентских выборах

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Председатель КНР Си Цзиньпин рассчитывает, что белорусы на президентских выборах 2020 года сделают "правильный выбор".

"Я знаю, что в следующем году у вас состоятся президентские выборы. Уверен, что белорусский народ сделает правильный выбор", - сказал Си Цзиньпин, обращаясь к президенту Белоруссии Александру Лукашенко в ходе двусторонней встречи 26 апреля в Пекине, фрагмент которой показал в воскресенье вечером белорусский телеканал ОНТ.

"Должен отметить большие успехи Беларуси в деле государственного строительства и экономического развития. Индустриальный парк "Великий камень стал одним из образцовых примеров нашего сотрудничества", - отметил глава КНР.

А.Лукашенко в свою очередь сказал, что в Белоруссии считают Китай "настоящим, всепогодным другом" "В Беларуси никогда не было и не будет сомнений в правильности выбранных вами инициатив", - сказал белорусский президент руководителю Китая.

"Китай всегда может рассчитывать на нашу поддержку в любой сфере, как и мы всегда уверены в поддержке с вашей стороны", - отметил Лукашенко.

В сюжете телеканала также сообщили, что в ходе "в формате переговоров на полях вскоре продолжится диалог Белоруссии и Китая на высшем уровне - Александр Лукашенко и Си Цзиньпин договорились отдельно встретится в июне в Бишкеке, на саммите ШОС".