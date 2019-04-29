Один человек погиб во время стрельбы в американском Балтиморе

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Один человек погиб, шесть получили ранения в результате стрельбы в городе Балтимор (штат Мэриленд), сообщает Associated Press.

Пресс-секретарь Департамента полиции Чакия Фенной заявила агентству, что вечером в воскресенье в полицию поступил звонок с сообщением о том, что несколько человек ранены в результате стрельбы.

По ее данным, одна из жертв умерла, но у нее нет информации о состоянии других.

Стрельба произошла на улице в западной части города.

По сообщениям местных СМИ, стрельба произошла, когда люди собрались на пикник.

Как отметила Фенной, полиция не располагает данными о причинах происшествия и подозреваемых.