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Два военных корабля США прошли через Тайваньский пролив

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Два военных корабля США прошли через Тайваньский пролив, сообщило министерство обороны Тайваня.

Согласно сообщению, корабли совершили проход в воскресенье, плывя с юга на север по водному пути, который отделяет остров от материкового Китая.

Министерство обороны Тайваня отметило, что американские корабли могут свободно плавать через Тайваньский пролив в рамках своих "стратегических индо-тихоокеанских задач".

Подобные ситуации обычно вызывают протест со стороны Китая, который считает Тайвань своей территорией, и могут послужить дальнейшему осложнению американо-китайских двухсторонних отношений.

Ранее СМИ со ссылкой на представителя министерства обороны Китая Рена Гоцяня сообщали, что Пекин направил Парижу протест в связи с заходом французского корабля в Тайваньский пролив в начале апреля.

США Тайвань

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