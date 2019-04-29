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Во Франции предотвращен теракт против полицейских

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Спецслужбы Франции предотвратили теракт против сотрудников сил безопасности, сообщает телеканал BFM-TV со ссылкой на парижскую прокуратуру.

Отмечается, что готовилось "жестокое нападение", однако никаких подробностей не приводится.

В рамках расследования стражи порядка задержали четырех человек, которые занимались доставкой оружия для совершения теракта. Среди них - один несовершеннолетний, который ранее уже попадал в поле зрения полиции. Его задерживали в 2017 году, когда он пытался отправиться в Сирию.

Все задержанные находятся в изоляторе Главного управления внутренней безопасности Франции в городе Леваллуа-Перре на севере центральной части страны.

Франция

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