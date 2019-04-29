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Водолазы обыскали рвы вокруг дворца императора в Токио

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - В Токио усилили меры безопасности вблизи Императорского дворца в преддверии восхождения на престол принца Нарухито, сообщает в понедельник Japan Times.

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Сотрудники сил безопасности досконально проверяют всю территорию дворца. На месте работают кинологи. Рвы, которыми окружен дворец, обыскали водолазы.

В четверг, когда наследный принц сменит на троне своего отца - императора Акихито - безопасность на улицах Токио будут обеспечивать несколько тысяч полицейских.

Ранее в апреле в СМИ появилась информация о том, что у школьной парты принца Хисахито, племянника кронпринца Нарухито и внука императора Акихито, были обнаружены два ножа. Сам принц в этот момент находился в другой части здания школы.

После того, как кронпринц Нарухито станет императором, Хисахито станет вторым в очереди на трон после своего отца.

125-й японский император Акихито в августе 2016 года заявил о том, что отречется от престола и передаст трон старшему сыну. Акихито уйдет на покой 30 апреля, а его наследник взойдет на трон 1 мая 2019 года.

Со сменой императора в Японии начнется новая эра. Сейчас подходит к концу эра Хэйсэй - "Установление мира", начавшаяся 8 января 1989 года после смерти императора Хирохито, отца императора Акихито. Новая эра, которая наступит 1 мая 2019 года, получит название "Рэйва" - "Прекрасная гармония".

Токио Япония

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