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В США задержали планировавшего теракт экс-военнослужащего

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Полиция Калифорнии задержала подозреваемого в планировании теракта, сообщает в понедельник газета Los Angeles Times.

По ее данным, бывшего военнослужащего Марка Стивенса Доминго задержали в пятницу после получения взрывного устройства. По словам одного из источников, подозреваемый планировал взорвать самодельное устройство на митинге в Лонг-Бич в прошедшие выходные.

Прокуроры предполагают, что задержанный хотел возмездия за атаку мечетей в Новой Зеландии.

15 марта в мечети в центре новозеландского города Крайстчерч и в мечети, расположенной в предместье этого города Линвуде, произошла стрельба. В результате нападения погибли 50 человек, десятки человек получили ранения.

Главный подозреваемый - 28-летний Брентон Таррант - незадолго до нападения распространил манифест​ под названием "Великая замена", в котором выступил против миграции из мусульманских стран в Европу и англоязычные страны по всему миру. Текст был опубликован в социальных сетях и отправлен премьер-министру Новой Зеландии Джасинде Ардерн.

США Калифорния

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