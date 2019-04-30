Кения в 2018 году произвела рекордное количество чая

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Кения, крупнейший поставщик черного чая на мировой рынок, по итогам 2018 года увеличила его производство на 12% - до нового рекорда, при этом экспорт в Россию вырос до максимума за 10 лет.

На фоне благоприятных погодных условий прошлого года объем выпуска достиг 493 тыс. тонн, свидетельствуют данные Чайного директората Агентства по сельскому хозяйству и продовольствию Кении.

Общий экспорт кенийского чая подскочил в прошлом году на 14,5%, до 475 тыс. тонн. Основными экспортными направлениями для Кении остаются Пакистан, Египет и Великобритания.

Поставки чая в Россию превысили 18 тыс. тонн, что на 11% больше показателя за 2017 год; при этом увеличивается спрос в премиум-сегменте и альтернативных направлениях - травяных, фруктовых, купажах и экзотических сортах.

На сегодняшний день Кения производит около 50 различных видов чая, в числе которых черный, зеленый, белый, а также улун и пурпурный чай. Более 90% кенийского чая собирается вручную.

В 2019 году урожай чая в Кении может оказаться ниже прошлогоднего из-за засушливой погоды.