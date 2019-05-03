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В НАТО сменился верховный главнокомандующий силами альянса в Европе

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Церемония передачи полномочий при смене верховного главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе прошла в пятницу в верховном штабе союзных сил (SHAPE) в Монсе (Бельгия). Генерал США Тод Уолтерс принял командование от своего соотечественника генерала Кертиса Скапарротти. На церемонии присутствовал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Первым на церемонии выступил капеллан верховного штаба союзных сил, поблагодаривший Скапарротти и его семью и приветствовавший начало карьеры нового главнокомандующего. Затем флаг командования был передан генералом Скапарротти генсеку НАТО, который вручил его генералу Уолтерсу. Тем самым символическая передача полномочий командования состоялась.

Генерал Уолтерс до своего назначения на пост верховного главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе (SACEUR) был командующим ВВС США в Европе и воздушными силами союзников.

Глава SACEUR является одним из двух стратегических командующих НАТО. Он руководит всеми операциями союзников и за их проведение подотчетен Военному комитету НАТО. По традиции, это американский военачальник, который одновременно является командующим силами США в Европе.

НАТО Тод Уолтерс

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