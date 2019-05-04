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Сеул пересмотрел заявление о запуске КНДР "ракет" малой дальности

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи (JCS) пересмотрел свое заявление о запуске Пхеньяном "ракет" малой дальности, переименовав их в "снаряды", сообщает "Ренхап".

"Снаряды были выпущены из районов вблизи города Вонсан на восточном побережье между 9:06 (3:06 по мск) и 9:27 (3:27 по мск) сегодня", - следует из сообщения.

"То, что Север запустил на этот раз, не баллистическая ракета", - сказал агентству военный чиновник.

Уточняется, что снаряды пролетели от 70 до 200 км.

Власти Южной Кореи и США "анализируют детали".

КНДР Южная Корея

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