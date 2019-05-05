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Тело погибшего рабочего было обнаружено после взрыва на химзаводе в США

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - На месте взрыва химического завода в городе Уокигане (штат Иллинойс) обнаружено тело одного из трех пропавших без вести рабочих, сообщили СМИ со ссылками на местных пожарных.

Поиск еще двух пропавших временно приостановлен в связи с опасностью обрушения стен аварийного здания.

После взрыва четверо пострадавших были госпитализированы.

Причины субботнего взрыва пока не установлены, эксперты продолжают расследование.

США Иллинойс

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