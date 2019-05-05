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Ливень затопил села на востоке Грузии и оставил без света местных жителей

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Сильный ливень, который продолжался почти всю ночь на востоке Грузии, создал серьезные проблемы селам Лагодехского муниципалитета (регион Кахетия), подтопив дороги, первые этажи и подвалы домов местных жителей, их приусадебные участки, виноградники и фруктовые сады.

Как сообщают в воскресенье грузинские СМИ, водная стихия повредила линии электропередачи, в результате чего жители большинства сел муниципалитета остались без света.

Особенно пострадало население сел Вардисубани и Афаниси, дома, подворья и сельскохозяйственные угодья которых почти полностью оказались в воде. Проливной дождь был настолько сильным, что дренажные каналы не могли справиться с мощными потоками воды.

Мэр Лагодехского муниципалитета Джондо Мдивнишвили рассказал журналистам, что в течение всей ночи на местах были мобилизованы пожарные-спасатели Службы по управлению чрезвычайными ситуациями, которые помогали местным жителям откачивать воду из домов и дворов, на месте также была мобилизована спецтехника. Работы по ликвидации последствий стихийного бедствия все еще продолжаются, отметил он.

По словам мэра, создана специальная комиссия, которая приступит к подсчету ущерба, нанесенного стихией.

Грузия Кахетия

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