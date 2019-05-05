Не менее 30 человек пострадали при нападении на полицейский участок в Афганистане

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - В результате нападения на полицейский участок в городе Пули-Хурми северной афганской провинции Баглан пострадали, по меньшей мере, 30 человек, сообщил в воскресенье телеканал Tolo News со ссылкой на местные власти.

Группа вооруженных боевиков атаковала участок после того, как смертник подорвал себя перед зданием, где расположен участок.

По данным источников, в настоящее время силы безопасности ведут перестрелку с террористами.

Ответственность за нападение взяло на себе афганское движение "Талибан" (запрещено в России).