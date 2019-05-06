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США наращивают военную группировку на Ближнем Востоке для противодействия Ирана

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты для противодействия политике Ирана разместят на Ближнем Востоке бомбардировщики и направляют в регион ударную авианосную группировку, заявил помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон.

"В ответ на ряд тревожных признаков эскалации и в качестве предупреждения Соединенные Штаты развертывают авианосную ударную группу США во главе с авианосцем "Авраам Линкольн" и целевую группу бомбардировщиков в зоне ответственности Центрального командования США на Ближнем Востоке",- говорится в заявлении политика.

В нем отмечается, что этот шаг преследует цель "подать ясный и безошибочный сигнал иранскому режиму, что любое нападение на интересы Соединенных Штатов или их союзников столкнется с беспощадной силой".

Джон Болтон заявил, что хотя "Соединенные Штаты не стремятся к войне с иранским режимом", но находятся в постоянной готовности "ответить на любое нападение, будь то с помощью посредников, Корпуса Стражей Исламской революции или регулярных иранских сил".

Джон Болтон США Иран

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