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Таксисты собрались устроить всемирную забастовку накануне IPO Uber

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Водители сервисов по заказу такси через приложения, включая Uber и Lyft, собрались провести всеобщую забастовку 8 мая, незадолго до запланированного размещения акций Uber.

Как говорится в пресс-релизе нью-йоркского профсоюза водителей такси New York City Taxi Workers Alliance (NYTWA), таксисты в Нью-Йорке не будут заходить в приложения с 7 до 9 утра в среду. Забастовка пройдет во многих других городах США, а также в Лондоне, крупнейшем зарубежном рынке Uber.

Водители требуют от компаний гарантий занятости и повышения оплаты труда. Многие таксисты жалуются, что компании могут заблокировать их профиль в системе, тем самым прекратив сотрудничество, не предоставив никакого объяснения своим действиям.

Сервис Uber ранее сообщил о планах совершить первичное размещение акций (IPO) в начале мая, точная дата пока неизвестна. Ожидается, что компания может привлечь порядка $9 млрд, а ее IPO станет крупнейшим в текущем году.

Lyft, главный конкурент Uber на американском рынке, разместила свои акции по цене $72 за бумагу в конце марта. В ходе предварительных торгов в понедельник бумаги компании торгуются на уровне $61 за акцию.

Uber Lyft

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