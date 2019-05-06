Пожизненно осужденный в Эстонии россиянин получил еще 9 лет за покушение на охранника

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - В Эстонии Тартуский уездный суд в понедельник приговорил пожизненно осужденного гражданина России, 37-летнего серийного убийцу Юрия Устименко еще к девяти годам заключения.

"Он осужден за попытку убийства тюремного охранника и ряд других правонарушений", - сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Янар Филиппов. Прокурор требовал приговорить Устименко к 16 годам заключения.

Новый срок будет считаться покрытым ранее назначенным пожизненным наказанием. Согласно эстонскому законодательству, Устименко смог бы ходатайствовать о досрочном освобождении через 30 лет (в 2032 году). В то же время принятое в понедельник решение суда скажется на возможности его досрочного освобождения. Устименко ранее неоднократно обращался к президенту Эстонии с просьбой о помиловании, но его прошения оставались без удовлетворения.

Устименко обвинялся в покушении на убийство 50-летнего охранника тюрьмы, угрозах убийством еще двум охранникам, причинении ожогов I и II степени одному из заключенных, избиении другого заключенного и телефонном "минировании" Министерства юстиции.

Бывший курсант третьего курса Петербургского военно-морского института им.Петра Великого Устименко в 2001 году дезертировал, нелегально перебрался вплавь через пограничную реку Нарова в Эстонию. Там с февраля по май 2002 года он убил пять человек и одного в Латвии, нанес телесные повреждения еще шестерым. Кроме того, со своими подельниками 21-летним Дмитрием Медведевым и 22-летним Валентином Олейниковым он совершил несколько дерзких ограблений. Позже Устименко и Медведев убили Олейникова, вскоре Медведев умер в перестрелке с латвийским полицейским.

В мае 2002 года Устименко скрылся в Польше, однако там его поймали и в ноябре того же года передали эстонской стороне, где суд приговорил его к пожизненному заключению. Это дело в начале 2000-х годов широко освещалось в европейских СМИ.

Одновременно Тартуский уездный суд приговорил подельника Устименко, 56-летнего Николая Лиличкина, подстрекавшего и инструктировавшего Устименко, как отрезать голову охраннику, к 8 годам, 2 месяцам и 19 дням лишения свободы. Лиличкин, осужденный на восемь лет за убийство полицейского, вышел бы на свободу в этом месяце, если бы его роль в попытке убийства охранника не была доказана.