Экс-глава Госкомитета нацбезопасности Киргизии освобожден по УДО по делу о гибели 80 человек

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Суд в Киргизии принял решение об условно-досрочном освобождении бывшего главы Госкомитета нацбезопасности республики Мурата Суталинова, который был приговорен к 25 годам лишения свободы по обвинению в причастности к гибели более 80 человек во время апрельских событий 2010 года, когда в республике свергли режим президента Курманбека Бакиева.

"Ленинский районный суд Бишкека рассмотрел дело об условно-досрочном освобождении Суталинова и принял решение освободить заключенного из-под стражи", - сказал представитель суда "Интерфаксу" во вторник.

Ранее адвокат Суталинова неоднократно обращался в суд с ходатайством о досрочном освобождении бывшего главы ГКНБ Киргизии в связи с тяжелым заболеванием.

7 апреля 2010 года в центре Бишкека произошли столкновения между властью и оппозицией, в ходе которых более 80 человек были убиты, более 300 пострадали. В результате произошедших событий в Киргизии сменилась власть, а бывший президент Бакиев, его родственники и члены ближнего круга бежали из страны.

Суталинов, возглавлявший в период с 2006 по 2010 годы ГКНБ Киргизии, после смены власти решением суда был приговорен к 25 годам лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества. Суд признал доказанной его вину по обвинениям в соучастии в убийстве и организации покушения на убийство.