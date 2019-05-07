Российский турист разбился на параплане в Турции

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Российский турист, 44-летний Андрей Куринин, разбился на параплане в турецкой провинции Фетхие, сообщает газета Karar.

"Российский турист Андрей Куринин погиб при прыжке с парапланом с горы Бабадаг, он не справился с управлением и упал в море. Приехавшие на место происшествия спасательные службы достали мужчину из воды, он скончался по дороге в больницу", - пишет издание.

Как отмечает Karar, россиянин был опытным парапланеристом. Он предоставил организаторам прыжков документ, подтверждающий его квалификацию, поэтому занятия проходили без инструктора.

По данным газеты, почти месяц назад еще двое туристов погибли по время прыжка с парапланом с горы, они разбились о скалы.