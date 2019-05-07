Поиск

Российский турист разбился на параплане в Турции

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Российский турист, 44-летний Андрей Куринин, разбился на параплане в турецкой провинции Фетхие, сообщает газета Karar.

"Российский турист Андрей Куринин погиб при прыжке с парапланом с горы Бабадаг, он не справился с управлением и упал в море. Приехавшие на место происшествия спасательные службы достали мужчину из воды, он скончался по дороге в больницу", - пишет издание.

Как отмечает Karar, россиянин был опытным парапланеристом. Он предоставил организаторам прыжков документ, подтверждающий его квалификацию, поэтому занятия проходили без инструктора.

По данным газеты, почти месяц назад еще двое туристов погибли по время прыжка с парапланом с горы, они разбились о скалы.

Турция

Новости

Глава МИД Украины предложил ввести новые санкции против РФ за выдачу паспортов в Донбассе

Глава МИД Украины предложил ввести новые санкции против РФ за выдачу паспортов в Донбассе

Против спикера Верховной рады возбудили дело о нецелевом использовании бюджета

Экс-главу France Telecom будут судить за травлю сотрудников и их самоубийства

Полиция Шри-Ланки объявила об аресте или ликвидации всех причастных к терактам

Полиция Шри-Ланки объявила об аресте или ликвидации всех причастных к терактам

Новый парламент Эстонии решил не ратифицировать пограничный договор с Россией

Что случилось этой ночью: вторник, 7 мая

Помпео подтвердил готовность к сотрудничеству с Россией по некоторым проблемам

Помпео подтвердил готовность к сотрудничеству с Россией по некоторым проблемам

Минфин США отказал Конгрессу в доступе к налоговым декларациям Трампа

Минфин США отказал Конгрессу в доступе к налоговым декларациям Трампа

Помпео подтвердил, что заявил Лаврову о неприемлемости "вмешательства" в выборы

Помпео заявил о намерении США добиться от Ирана "нормального" поведения

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');