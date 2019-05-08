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Суд разрешил Трампу отправлять домой мексиканцев, которые просят убежища

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Федеральный апелляционный суд США признал законным требование администрации Дональда Трампа отправлять на родину граждан Мексики на время рассмотрения их запроса на политическое убежище, сообщило в среду агентство Associated Press.

Своим решением апелляционный суд отменил решение суда низшей инстанции из Сан-Франциско. Тем не менее, дело еще может закончиться рассмотрением в верховном суде. До тех пор Белый дом может высылать за границы США мексиканцев, желающих получить убежище.

Адвокатские группы и 11 граждан стран Центральной Америки оспорили такое решение в судебном порядке. Им не нравится, что американские власти заставляют их оставаться в странах с высоким уровнем преступности и наркомании.

Новые правила действуют с 29 января этого года в городах Сан-Диего, Калексико и Эль-Пасо на границе с Мексикой. Администрация Трампа собирается распространить их действие на города по всей американо-мексиканской границе.

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