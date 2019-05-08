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ДНР передала Украине тело военнослужащего, погибшего при попытке диверсии

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Представители самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) передали украинской стороне тело военнослужащего Вооруженных сил Украины, который погиб при попытке проникновения на территорию ДНР 1 мая, сообщил журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации за режимом прекращения огня.

"Сегодня в 13:50 в районе КПВВ "Александровка" при участии представительства ДНР в СЦКК и в переговорном процессе состоялась передача тела военнослужащего ВСУ, который в составе диверсионной группы пытался проникнуть на нашу территорию в районе Докучаевска 1 мая",- сказал он.

По его словам, для поиска тела был введен режим прекращения огня. "Также нами были предоставлены дополнительные гарантии безопасности для передачи тела украинской стороне через линию соприкосновения в районе КПВВ "Александровка"", - сказал представитель ДНР.

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