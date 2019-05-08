Музей Освенцима пожаловался на миниюбки и подушки с фотографиями концлагеря

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Администрация мемориального комплекса Освенцим пожаловалась на продукцию онлайн-магазина Redbubble, который продавал одежду, сумки и подушки с фотографиями из лагеря.

"Вы правда думаете, что продавать такую продукцию, как подушки, мини-юбки или сумки-авоськи с изображениями Аушвица - места невероятной человеческой трагедии, где было убито более 1,1 млн людей - это приемлемо?",- сказано в сообщении в официальном твиттере музея.

.@redbubble Do you really think that selling such products as pillows, mini skirts or tote bags with the images of Auschwitz - a place of enormous human tragedy where over 1,1 million people were murdered - is acceptable? This is rather disturbing and disrespectful. pic.twitter.com/cdPvZGMXC6 — Auschwitz Memorial (@AuschwitzMuseum) 7 мая 2019 г.

Компания, узнав о жалобе, пообещала "немедленно" удалить из ассортимента указанные товары.

"Природа этой продукции неприемлема и идет вразрез с правилами нашего сообщества",- отметили в Redbubble. "Redbubble занимает твердую позицию и выступает против расизма и жестокости, в том числе преступлений, совершенных в нацистских концлагерях", - заявили представители магазина.

Товары, которые продавались в онлайн-магазине, включали в себя различные предметы гардероба и диванные подушки разных дизайнеров с черно-белыми послевоенными фотографиями Аушвица. Стоимость подобной сумки составляла 13,9 евро, юбки - 35 евро, а подушки - 40,29 евро.