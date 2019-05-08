В ЮАР завершились парламентские выборы

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Участки для голосования на выборах в парламент ЮАР завершили в среду свою работу, начался подсчет голосов, сообщает агентство Associated Press.

Партия, получившая большинство в парламенте по результатам выборов, в частности, утвердит своего кандидата на пост президента страны.

Ожидается, что окончательные итоги голосования станут известны к 11 мая.

Согласно прогнозам, правящая партия "Африканский национальный конгресс" (АНК) сможет одержать победу на этих выборах, однако, возможно, она все же не получит большинство и тогда ей придется вести коалиционные переговоры. Главными ее конкурентами являются либеральная партия "Демократический альянс", а также партия левого толка "Борцы за экономическую свободу".

Вместе с парламентскими выборами в ЮАР состоялись и выборы в местные органы власти, в ходе которых жители страны выбирали представителей в законодательные органы провинций.

Агентство отмечает, что явка избирателей на выборах была довольно низкой.

Это связано, в частности, с тем, что местные жители недовольны целым рядом коррупционных скандалов, охвативших страну, а также ухудшением экономической ситуации в стране, в том числе высоким уровнем безработицы.