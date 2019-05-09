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Бразильский суд постановил задержать экс-президента за коррупцию

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Бразильский суд впостановил повторно задержать экс-президента страны Мишела Темера по обвинению в коррупции, сообщил в среду телеканал Globo.

Таким образом суд подтвердил обоснованность задержания политика в марте, который впоследствии оспорили адвокаты Темера.

Мишел Темер позже заявил, что "добровольно" появится в суде, который состоится в четверг.

В декабре прошлого года генеральный прокурор Бразилии Ракель Додж в среду выдвинула обвинения в коррупции и отмывании денег против президента Мишела Темера. Ведомство считает, что Темер за взятки в 2017 году издал указ, разрешающий продление двух портовых контрактов на срок до 70 лет.

77-летний Темер стал президентом после того, как в 2016 году Дилма Русеф была отстранена от власти в результате импичмента.

Бразилия Мишел Темер

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