В Казахстане заблокировали доступ к Facebook, Instagram, YouTube

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Facebook, Instagram, YouTube и Telegram недоступны в Казахстане в четверг.

Согласно техническому мониторингу, проведенному международной неправительственной организацией NetBlocks, 9 мая интернет-провайдеры в Казахстане заблокировали доступ к основным социальным сетям и онлайн-платформам Facebook, Instagram и YouTube, а также к приложению для обмена сообщениями Telegram и новостным веб-сайтам.

"Twitter и сервис обмена сообщениями WhatsApp остаются общедоступными, а Telegram включает меры противодействия цензуре, которые позволяют мобильным и настольным версиям приложения оставаться подключенными", - отмечается в сводке, подготовленной NetBlocks.

В последние месяцы в Казахстане периодически блокировался доступ в социальные сети, поскольку власти пытались ограничить доступ к прямому эфиру изгнанного диссидента Мухтара Аблязова, призывавшего к публичным демонстрациям.

Кроме того, с утра четверга на территории Казахстана недоступны сайты ряда СМИ - rus.azattyq.org, exclusive.kz, vlast.kz, holanews.kz. Сообщается также о блокировке сайтов ряда региональных изданий, в числе которых "Ак жайык" и "Уральская неделя".

Накануне Генпрокуратура Казахстана опубликовала обращение, в котором призвала граждан не выходить на "несанкционированные митинги" и предупредила, что участники несанкционированных акций протеста будут привлечены к ответственности. Сообщение опубликовано после заявлений запрещенного казахстанским судом движения "Демократический выбор Казахстана" (ДВК) о планах проводить митинги 9 мая в ряде крупных городов страны, включая Алма-Ату и столицу.

Как сообщают очевидцы, активисты все же вышли на улицы в четверг, ряд граждан были задержаны в Алма-Ате и Нур-Султане.